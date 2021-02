ASSE : des voix s'élèvent pour la prolongation de Mathieu Debuchy

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

« Je n'ai aucune nouvelle » : voilà ce que Mathieu Debuchy a confié en conférence de presse samedi après le match nul de l'ASSE contre Reims (1-1), quand une question lui a été posée sur sa prolongation. Debuchy (35 ans) ne voit rien venir, à l'image de Romain Hamouma (32 ans), et cela semble commencer à inquiéter les supporters.

Les supporters poussent pour sa prolongation

En tout cas, ceux-ci militent massivement pour la prolongation de l'ancien Gunner. En effet, le site EVECT demande depuis hier à ses fidèles de se prononcer sur la prolongation de Debuchy, et les résultats sont sans appel : 82% des supporters souhaitent que l'ASSE prolonge son capitaine, contre seulement 10% de « Non » et 7% qui ne se prononcent pas. Des suffrages qui en disant long sur la côte du Nordiste.