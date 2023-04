ASSE : deux anciens Verts venus du froid touchent le fond

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Leurs noms sont synonymes de bons souvenirs. Du moins pour les supporters de l'ASSE qui les ont soutenus alors que le club était encore en Ligue 1. Pour le premier, demeure un but mémorable dans un derby face à l'OL, avant plusieurs mois de disette et un départ sans aucun regret. Lui, c'est Alexander Söderlund, dont le site poteauxcarrés donne des nouvelles.

Profondeurs du championnat suisse

Retourné en Norvège depuis longtemps, et désormais à Haugesund, Söderlund a connu la défaite ce week-end et sa formation est déjà lanterne rouge. Quant à Ole Selnaes, que les dirigeants des Verts avaient refusé d'augmenter et dont le départ, en plein hiver, avait fait beaucoup de mal à la formation dirigée par Jean-Louis Gasset, il se débat dans les profondeurs du championnat suisse avec le FC Zürich (8e sur 10 équipes).

Selnaes n'a pas été aligné pendant 5 mois par son entraîneur et a eu droit à cinq petites minutes de temps de jeu au début du mois d'avril. On est loin du si précieux milieu de terrain des Verts qui cassait les lignes à la perfection.

