ASSE : deux bonnes nouvelles à venir pour Dupraz contre Metz ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

19e après sa défaite à Paris (1-3), l'ASSE va disputer un match très important pour son maintien en L1 dimanche prochain contre Metz. Sorti sur blessure en fin de match contre Strasbourg (2-2), Wahbi Khazri souffrait d'une cheville. « Il avait mal à une cheville depuis quelque temps, je crois que c'est les stigmates de son attentat en Afrique. J'espère que ce n'est rien, mais il avait mal à la fin du match », avait expliqué un Pascal Dupraz qui ne semblait pas trop inquiet pour son capitaine avant le déplacement au Parc.

Crivelli a repris

Ménagé, Khazri devrait être en mesure d'affronter Metz, et Enzo Crivelli pourrait faire sa première apparition dans le groupe face aux Lorrains. Sur le flanc depuis son arrivée en janvier, l'attaquant prêté par Istanbul Basaksehir a enchaîné une blessure aux adducteurs et une autre aux ischios, mais il a repris l'entraînement et son retour est imminent.