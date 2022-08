ASSE : deux bonnes nouvelles pour les dirigeants stéphanois

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts réussissent-ils leur mercato ?

Non, qui c'est les plus forts évidemment c'est les Verts, n'est plus d'actualité. Plus du tout, même. Mais pour reprendre, toujours, les paroles de la célèbre chanson de Monty, les joueurs de l'ASSE peuvent bel et bien compter sur un bon public et de meilleurs supporters.

Ainsi, et en dépit des résultats catastrophiques du début de saison, en L2, ils sont plus de 7 000 (10 000 la saison passée) à s'être abonnés pour 15 matches dans le chaudron, les quatre à huis clos n'étant bien entendu pas ouverts au public. Autre bonne nouvelle, donnée par France Bleu, 20% de ces abonnés sont nouveaux. Il y a donc de l'espoir et des passionnés qui souhaitent plus que tout voir leur club cette saison.