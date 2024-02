ASSE : deux bonnes nouvelles se confirment pour Dall'Oglio avant Troyes

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Cette semaine, l'AS Saint-Étienne a enregistré les retours de Karim Cissé et d'Ibrahim Sissoko, qui sont allés jusqu'en quart de finale de la CAN 2024 avec la Guinée et le Mali.

Cissé et Sissoko vers un retour face à Troyes

D'après Envertetcontretous, le Guinéen aurait fait son retour à l'entraînement ce mercredi tandis que le Malien serait, lui, revenu ce jeudi. Et toujours selon nos confrères, les deux joueurs auraient participé ce jeudi matin à une opposition interne au groupe d'Olivier Dall'Oglio. Un match qui se serait joué au stade Geoffroy-Guichard. Karim Cissé et Ibrahim Sissoko se dirigeraient donc bien vers un retour pour la réception ce lundi (20h45) de Troyes.

