ASSE : deux cadres de Batlles haussent le ton avant QRM

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L'ASSE a déçu samedi en s'inclinant sur le terrain de Laval (1-2). Maladroits, à l'image de Wadji, les Verts sont apparus bien pâles en Mayenne, où Laurent Batlles a fait remarquer après le coup de sifflet final que l'équipe qui en voulait le plus avait gagné.

Pétrot : « Il faut se reprendre »

Au micro de l'Equipe TV, Thomas Monconduit a lui aussi déploré la prestation des Verts. « Il y avait la place pour gagner cette rencontre mais on ne s'est pas montrés assez efficaces, a-t-il confié. On n'était pas à notre niveau dans ce match. On a manqué un peu d'intensité dans les enchaînements, on n'a pas assez mis de vitesse. Après, si on met les occasions en première mi-temps, je pense que le match n'est pas le même non plus. » Même impression aussi, au micro d'Evect, pour Léo Pétrot, qui a donné rendez-vous au prochain match face à QRM... « On a eu des occasions et on prend ce pénalty qui n’est pas forcément une bonne décision de l’arbitre. Après, je ne suis pas d’accord sur le fait qu'on serait déjà en vacances. On a vraiment envie de finir dans le Top 10. Il faut se reprendre contre Quevilly. »

Le classement de la L2