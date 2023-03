ASSE : deux coups durs pour Batlles avant Le Havre

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Invaincue depuis six matchs d'affilés, l'ASSE tentera de poursuivre sa belle série d’invincibilité lors du déplacement ce samedi sur la pelouse du Havre, leader incontesté de Ligue 2. Mais à quatre jours de ce choc, l'entraîneur stéphanois, Laurent Batlles, a enregistré deux mauvaises nouvelles.

Mouton et Lobry absents ce mardi de l'entraînement !

En effet, selon les informations du site de supporters des Verts, Envertetcontretous, Louis Mouton et Victor Lobry n'auraient pas participé ce mardi matin à l'entraînement collectif et se seraient contentés de simples courses. En plus de Boubacar Fall, Aïmen Moueffek et Gaëtan Charbonnier, les deux milieux de terrain, qui étaient tous deux titulaires lors de la débâcle au match aller face au HAC (6-0), pourraient donc devoir déclarer forfait pour le match retour.

Retour sur la séance de la matinée 👇 #ASSE https://t.co/0TJ8h3HB0K — Envertetcontretous (@Site_Evect) March 14, 2023

