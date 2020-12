ASSE : Deux joueurs ont retrouvé du crédit aux yeux de Puel

Claude Puel a expliqué après le match nul contre Angers (0-0) qu'il avait apprécié la prestation de Ryad Boudebouz, et celle d'Adil Aouchiche à son entrée en jeu, à la place de Boudebouz. « Ryad est bien revenu, a-t-il commenté, sur Téléfoot. Il a fait une très bonne première période. On a besoin de tout le monde. Que ce soit Adil ou Ryad. Je suis satisfait des deux. Si Adil débute ou Ryad rentre et vice versa, tout le monde sera récompensé. J'ai apprécié leurs deux performances. C'est comme cela qu'on reviendra. »

Il a aimé l'entrée d'Aouchiche

Boudebouz a livré une belle première mi-temps pour sa première titularisation à Geoffroy-Guichard depuis la ½ finale de Coupe de France contre Rennes (2-1) l'hiver dernier. Un atout de plus pour l'équipe avec sa technique, son expérience, sa vision du jeu et ses coups de pied arrêtés. Quant à Aouchiche, son investissement est garant de l'état d'esprit qui anime le groupe, selon Puel. «Avec l'apport des remplaçants il y a eu des initiatives et cela a apporté des occasions. C'est bien. On a essayé de forcer la décision jusqu'au bout. Cela prouve qu'il y a un bon état d'esprit. La mentalité est bonne. On a un groupe. On va aller chercher cette réussite, ces points. » Aouchiche est le dernier joueur stéphanois à avoir marqué un but dans le jeu. C'était contre Nice (1-3), sur un service de Romain Hamouma. Depuis, l'ASSE n'a marqué que sur coups de pied arrêtés, hormis à Lyon sur le but inscrit... par Anthony Lopes contre son camp.