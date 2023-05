ASSE : deux premières bonnes nouvelles tombent avant Caen

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Officiellement maintenu en Ligue 2 depuis sa victoire samedi dernier contre Quevilly Rouen Métropole (4-2), l'AS Saint-Etienne se déplace ce vendredi (20h45) sur la pelouse du Stade Malherbe de Caen, à l'occasion de la 37e et avant-dernière journée de championnat.

Les Verts aiment voyager à Caen

Selon les informations de Ouest-France, plus de 20 000 personnes seraient attendues au stade Michel-d’Ornano pour assister au match entre les Caennais et les Verts, qui ont reçu une autre bonne nouvelle avant la rencontre. Et pour cause, le club du Forez reste sur trois victoires consécutives à Caen, dont une humiliation (5-0), le 16 mars 2019.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Alors que l'ASSE se déplace ce vendredi (20h45) sur la pelouse du Stade Malherbe de Caen, à l'occasion de la 37e et avant-dernière journée de championnat, plus de 20 000 personnes seraient attendues au stade Michel-d’Ornano.

Fabien Chorlet

Rédacteur