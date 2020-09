ASSE : Puel évoque les cas de COVID-19 chez les Verts

C'est désormais la règle dans le milieu du football français. Les clubs se doivent en priorité de protéger leurs joueurs quant au coronavirus. Un travail quotidien, et vraiment pas de tout repos, qui n'empêche pas certains cas avérés de contamination. C'est le cas dans bon nombre d'écuries de Ligue 1 et personne n'a été épargné depuis plusieurs semaines.

A l'ASSE, non plus. Claude Puel, l'entraîneur des Verts, et dans un entretien accordé à nos confrères de France TV. est revenu sur la méthode à adopter lorsque des joueurs sont touchés. Extrait : "Le doc me téléphone ou me passe un message. Quand tout le monde est négatif, c’est un soulagement et bien sûr pour les joueurs en premier lieu. Et puis, ça engendre une gestion particulière, avec des entraînements isolés, sur des joueurs qui sont en quarantaine. A tout moment ça peut nous tomber dessus. On prépare les joueurs à ça, c’est notre travail. Les joueurs sont alors en quarantaine, à l’isolement, ils doivent reprendre toute une batterie de tests. C’est pesant."