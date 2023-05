Zapping But! Football Club ASSE : quel bilan pour Loïc Perrin ?

Jean-Philippe Krasso (ASSE), Victor Lekhal (Le Havre), Josh Maja (Girondins de Bordeaux), Georges Mikautadze (Metz) et Niels Nkounkou (ASSE) sont les cinq nommés pour le Trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 2 de la saison 2022-2023. On saura le vainqueur de ce titre lors de la cérémonie des Trophées UNFP, qui aura lieu le 28 mai prochain.

Pour résumer

