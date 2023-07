ASSE : Diawara valide l'arrivée de Sissoko et rassure sur un point sensible

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Présenté hier à la presse, Ibrahim Sissoko a soulevé quelques zones d'ombre, comme le fait qu'il ait préféré aller à Sochaux qu'à Saint-Etienne l'été dernier ou encore qu'il aurait eu quelques problèmes de comportement chez les Lionceaux. Mais on n'est pas obligé de le croire. En revanche, la parole de Fousseni Diawara mérite d'être écoutée. Toujours très proche de l'ASSE, où il a joué, le manager du Mali connaît Sissoko pour l'avoir eu lors de deux rassemblements des Aigles. Et non seulement l'ancien défenseur estime que l'attaquant va parfaitement s'adapter au système de Laurent Batlles, mais il assure en plus qu'il n'a aucun problème au niveau de la mentalité.

"Je n’ai pas eu le moindre problème avec lui"

"il n’évolue pas dans le même registre qu’un Jean-Philippe Krasso, a déclaré Diawara à Poteaux Carrés. Il se rapproche davantage de Gaëtan Charbonnier même si Charbo' est un petit peu plus fin techniquement. Mais je pense qu’Ibrahim a un profil que n’ont pas vraiment les autres joueurs offensifs actuels de l’effectif stéphanois. Il est capable de mobiliser deux défenseurs par sa présence dans la surface, par son gabarit. C’est un joueur qui est à la réception des centres de la tête. Vu le système adopté qui a bien fonctionné en seconde partie de saison avec des pistons et une animation des couloirs très importante, quand on a un joueur de surface comme Sissoko, c’est bien ! Je pense qu’il rentre un peu dans ce cadre-là."

"Ibrahim peut joueur aux côtés d’un autre attaquant ou seul en pointe, comme il pèse beaucoup ça peut libérer d’autres joueurs. Ibrahim Sissoko est un très bon joueur de surface, qui ne se pose pas beaucoup de questions quand il est en bonne position. C’est un garçon qui n’hésite pas à tenter sa chance, même quand il est en dehors de la surface d’ailleurs. Il sait frapper de loin. Quand il est lancé dans la profondeur, ça déménage, il n’est pas facile à contenir du fait de sa puissance.

"Je n’ai pas eu le moindre problème avec lui quand je l’ai côtoyé en sélection malienne, sachant que je ne l’ai eu que sur deux rassemblements. Je n’ai pas eu de souci avec Ibrahim, notre communication était bonne, c’est un bon garçon. Il n’est pas entré en jeu lors des barrages de la Coupe du Monde mais on comptait sur lui. On avait très peu de profils de ce style, à part Kalifa Coulibaly qui jouait à Nantes."

