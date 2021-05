ASSE – Dijon (0-1) : Puel distribue des bons points surprenants

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Et de 8 défaites à domicile cette saison, 16 au total... Pour sa « der », l'ASSE a déçu en se faisant surprendre par Dijon (0-1), qui comptait pourtant pas moins de 15 absents et venait d'encaisser 17 buts lors de ses quatre derniers matches. Si les Verts, privés de plusieurs cadres (Debuchy, Hamouma, Cissé, Trauco), sont passés à côté de leur match, Claude Puel a mis en avant deux satisfactions chez ses jeunes pousses.

Il a bien aimé Aouchiche et Rivera

« Ces jeunes, laissez les mûrir et on en reparlera. Il y a des satisfactions. Adil (Aouchiche) a été intéressant. Maxence (Rivera) est bien rentré », a-t-il glissé. Si Aouchiche a été l'un des rares Verts dangereux hier, sa prestation, dans un rôle de n°10, face à la lanterne rouge, a tout de même laissé les observateurs sur leur faim, avec un 4 dans nos colonnes et un 3 dans L'Equipe. Quant à Rivera, auteur d'une entrée dynamique, il termine sa saison avec un zéro pointé : aucun but, aucune passe décisive, lui qui avait été l'une des révélations stéphanoises de la prépatation estivale.