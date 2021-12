ASSE : Domenech dénonce une grosse boulette avec Puel

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

Claude Puel n'a pas survécu à la nouvelle défaite de l'ASSE contre Rennes (0-5) dimanche. Mis à pied, le Castrais est sur le départ. Il laisse les Verts à la 20e place de la L1. Mais selon Raymond Domenech, les dirigeants stéphanois commettent une erreur en le virant...

« S'ils s'imaginent que le départ de Claude va changer radicalement les choses, ils se mettent le doigt dans l'oeil, a commenté l'ancien sélectionneur dans L'Equipe du Soir. Cette équipe a montré qu'elle avait des ressources, du caractère, et c'est Claude qui amène tout ça. Il a les capacités pour ça. » Un avis que ne partagent manifestement pas les suiveurs de l'émission, puisqu'à la question « l'ASSE a-t-elle pris la bonne décision en remerciant Puel », 78% des téléspectateurs ont répondu « Oui »...

Claude #Puel a enregistré 1.07 point par match et 47% de défaites à la tête de l'#ASSE en Ligue 1 (35/75), plus faibles ratios pour un entraîneur ayant dirigé au moins 50 fois les Verts.



Via @OptaJean pic.twitter.com/1dGtw42WZP