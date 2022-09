ASSE : Dreyer a égalé un exploit de Ruffier

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Entré en jeu à la 63e minute hier soir à Pau après l'expulsion d'Etienne Green, Matthieu Dreyer n'a certainement pas dû apprécier sa performance. Parce qu'il a encaissé un but sans avoir touché le boulon, Saivet ayant transformé le coup franc qu'avait occasionné le portier expulsé. Ensuite parce qu'il a été battu sur un autre coup franc, qu'il a vu un poteau le sauver et qu'il n'a pas été décisif. Et pourtant, l'ancien Lorientais a signé un rarissime chez les Verts au XXIe siècle.

En effet, comme le révèle le site Poteaux Carrés, il n'a perdu aucun de ses trois premiers matches à Saint-Etienne, lui qui a débuté à Valenciennes (2-2) avant de participer au feu d'artifice contre Bastia (5-0) et donc d'entrer en jeu à Pau (2-2). Mine de rien, seul Stéphane Ruffier a réussi pareil exploit depuis l'an 2000 dans le Forez. Mais attention : la Ruf' avait été battue pour son quatrième match. Et Dreyer jouera contre Bordeaux samedi pour la quatrième fois sous le maillot vert...