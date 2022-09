ASSE : Dreyer ou Green contre Grenoble ? Batlles répond

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Matthieu Dreyer vit au rythme des montagnes russes depuis son arrivée à Saint-Etienne : rassurant pour sa première à domicile contre Bastia (5-0), l'ancien Lorientais était passé à côté à Pau (2-2) quand il avait dû remplacer Etienne Green, expulsé, en cours de seconde période, puis il avait permis à son équipe de battre Bordeaux (2-0) grâce à ses arrêts et il s'est troué hier sur le second but guingampais (2-1). Green en ayant fini avec sa suspension, lui qui a vu rouge deux fois déjà depuis le début de la saison, l'entraîneur des Verts, Laurent Batlles, va se retrouver confronté au pire des dilemmes : quel gardien en difficulté aligner contre Grenoble dans quinze jours ?

Sa réponse à cette question en conférence de presse trahit son désarroi du moment... "Je suis en réflexion. Rien n’est arrêté. Qu'est-ce-que vous voulez que je vous dise ? Vous l’avez vu autant que moi... Il y a des choses qui se passent bien à l'entraînement, d'autres moins... Je vais avoir quinze jours pour trancher, ce sera à moi de faire un choix." Bon courage !