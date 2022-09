ASSE : du Havre à Bastia, Jimmy Giraudon en dit plus sur la métamorphose des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

But : Jimmy, vous devez savourer cette première victoire de la saison...

Jimmy GIRAUDON : C'est une victoire qui fait du bien. J'espère qu'elle va lancer notre saison. En plus, il y a eu la manière.

Que s'est-il passé depuis la lourde défaite race au Havre (0-6) ?

On s'est remis la tête à l'endroit. Le Havre, c'était un non match, avec des faits de jeu. On avait fini à huit... On s'est remis au travail. A Valenciennes, déjà, c'était mieux. Ça vient petit à petit. Il y a une cohésion qui s'installe.

Il y a du mieux dans le jeu...

Il y a plus de qualité technique. Benjamin fait du bien et il y a aussi le retour de Dylan (Chambost).

Benjamin Bouchouari fait forte impression...

Il est très bon. Il demande la balle et tu sais que tu peux lui la donner même quand il est sous pression. On aime avoir des joueurs comme ça. C'est vraiment intéressant pour bien ressortir les ballons.

Cette victoire va vous donner confiance...

Oui. Mais il ne faut pas s'enflammer. J'espère qu'elle va entamer une série. On en a besoin pour remonter au classement.