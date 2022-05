ASSE : Dupraz a de nouveau perdu son calme hier à Rennes

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

L'ASSE ne s'attendait pas à un miracle hier soir à Rennes et celui-ci n'est pas venu (0-2). Pas de déception, donc, mais un énervement légitime lié à la situation précaire au classement. Car avec une seule victoire lors des huit derniers matches, les Verts, 18es, pourraient voir revenir les Girondins à une longueur en cas de victoire de ces derniers sur Nice cet après-midi. Et vu qu'il ne peut pas se défouler sur ses joueurs, qu'il protège au maximum, Pascal Dupraz a reporté cet énervement sur les journalistes présents au Roazhon Park.

"Vous me faites pensez à des politiques, vous venez au secours des victoires, quand on prend des buts, c'est qu'on est nuls derrière, quand on ne marque pas, c'est qu'on attaque pas assez, a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par Evect. Ce soir, les Rennais ont eu davantage de mal que d'habitude. D'habitude, c'est raclée sur raclée qu'ils distribuent à leurs adversaires. Je fais des choix, libre à vous de les commenter par la suite. Je suis face à vous, je ne me défile pas, je ne veux pas me polluer avec vos remarques qui sont certainement censés et justifiées."

Pour résumer Déçu par la défaite de son équipe face au Stade Rennais (0-2) hier soir, l'entraîneur de l'ASSE, Pascal Dupraz, s'est de nouveau défoulé sur les journalistes, dont il n'a pas apprécié certaines questions. Une habitude depuis quelque temps...

