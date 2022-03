ASSE : Dupraz a redistribué les cartes, qui sont les grands gagnants et les grands perdants ?

Zapping But! Football Club ASSE : que penser du mercato des Verts

Les grands gagnants

Paul Bernardoni

Le portier n'était plus que remplaçant à Angers, où il avait perdu sa place au profit de Petkovic après avoir contracté une infection pulmonaire. Le SCO a voulu faire des économies en le prêtant et l'ASSE a sauté sur l'occasion. Elle ne le regrette pas, l'ancien nîmois donnant satisfaction par ses prestations et son investissement.

Sada Thioub

L'ancien nîmois n'avait pas joué le moindre match avec Angers lors de la première partie de saison. Prêté dans les bagages de Bernardoni, il est arrivé à court de forme mais Dupraz n'a pas hésité à lui faire confiance, le plus souvent à un poste de piston droit où il vient d'enchaîner plusieurs titularisations, avec une passe décisive à Clermont (2-1).

Eliaquim Mangala

Dupraz cherchait un leader défensif. Il l'a trouvé avec l'ancien international. A 31 ans, l'ex défenseur le plus cher du monde était sans club depuis son départ de Valence au printemps. Il vient se relancer à l'ASSE où il découvre la L1, pour une pige de six mois. Avec un manque de rythme évident.

Bakary Sako

L'ancien castelroussin était venu parfaire sa condition physique à L'Etrat, avec la réserve, en novembre dernier. Mais à son arrivée, Dupraz a été séduit par ses qualités et son état d'esprit. Intégré aux séances du groupe pro, Sako a finalement signé un contrat jusqu'à la fin de la saison. Il était sans club depuis une expérience à Chypre il y a deux ans. Buteur dès son premier match à Jura Sud (4-1), sur penalty, avant de se blesser à Lyon (0-1), le voilà de retour à la compétition.

Timothée Kolodziejczak

Kolo avait eu une relation compliquée avec Claude Puel, qui le connaissait pourtant de Lyon et de Nice. En l'absence de Khazri durant la CAN, Dupraz l'a responsabilisé en lui confiant le brassard de capitaine. Il lui a maintenu sa confiance malgré un penalty bêtement concédé à Lyon (0-1), et l'aligne depuis quelques matches à un poste de piston gauche où il a signé le but de la victoire à Clermont (2-1), de la tête.

Mahdi Camara

Nommé capitaine par Puel au départ de Debuchy, le milieu de terrain n'avait pas confirmé sa remarquable saison dernière. En difficulté durant toute la première partie de saison, il a fini par perdre son brassard mais surtout sa confiance. Une confiance qu'il semble retrouver depuis l'arrivée de Dupraz, avec de bonnes prestations et un but à Clermont (2-1).

Arnaud Nordin

Le petit attaquant semblait avoir perdu ses sensations lors de la première partie de saison. Hormis sa belle entrée contre Clermont (3-2), il n'avait pas été décisif. Mais depuis l'arrivée de Dupraz, il l'est régulièrement. Buteur en Coupe de France à Lyon-Duchère (1-0) et Jura Sud (4-1), il a joué les Super Sub en renversant Montpellier (3-1), avec un but et une passe décisive à son entrée en jeu.

Romain Hamouma

Prolongé sur le tard l'été dernier, alors que son contrat avait expiré, l'ancien caennais n'entretenait pas les meilleurs rapports avec Puel. Privé de préparation, sa première partie de saison avait été très décevante (aucun but, aucune passe décisive), et il avait fini à l'infirmerie, touché au mollet. Buteur contre Montpellier (3-1), passeur décisif à Clermont (2-1), son retour à la compétition est prometteur à l'aube du sprint final... sauf qu'il vient de se blesser au poignet...

Mickaël Nadé

Prêté à QRM (N1) la saison dernière, le robuste gaucher avait convaincu Puel de lui faire une place dans la rotation l'été dernier, durant la préparation. Il est aujourd'hui le défenseur le plus utilisé depuis le début de la saison. Et malgré une grosse concurrence, Dupraz lui maintient sa confiance. Il enchaîne les matches et continue de donner satisfaction.

Les grands perdants

Etienne Green

Invité surprise de la fin de saison dernière, l'international Espoirs anglais avait été moins à son affaire lors de la première partie de saison avant de se blesser. Cela a incité le staff à recruter Bernardoni. Dont il est la doublure pour cette fin de saison, même si Loïc Perrin a affirmé que le club voyait en lui son titulaire pour la saison prochaine.

Miguel Trauco

Depuis l'arrivée de Dupraz, le Péruvien ne joue quasiment plus. Entre le Covid et sa sélection, on l'a peu vu. Silva lui a été préféré et c'est maintenant Kolo qui enchaîne les matches à gauche...

Yvann Maçon

Titulaire inamovible avec Puel, qui n'avait pas souhaité conserver Debuchy afin de lui faire de la place, le Guadeloupéen a payé ses mauvaises prestations ces deux dernières semaines en retournant sur le banc, puis à l'infirmerie...

Saidou Sow

Le Guinéen est rentré de la CAN il y a déjà un mois, mais il n'a pas joué, depuis. Derrière, Dupraz aligne le trio Sacko-Mangala-Nadé. Et il y a aussi Moukoudi...

Harold Moukoudi

Depuis son retour de la CAN, l'ancien havrais n'a eu droit qu'à quelques minutes à Paris (1-3). Il n'était pas dans le groupe lors du déplacement à Clermont (2-1) et était resté sur le banc contre Strasbourg (2-2) avant d'entrer en jeu à Paris (1-3).

Yvan Neyou

Chouchou de Puel, lui non plus n'a pas joué depuis le retour de la CAN. Et aux côtés de Camara, Gourna semble apprécié, Moueffek aussi, sans oublier Youssouf. Pas sûr que l'ancien réserviste de Braga aura le même statut qu'avant le changement de coach... Il n'a toujours pas été appelé dans le groupe depuis son retour du Cameroun.

Joris Gnagnon

C'est Puel qui avait recruté l'ancien rennais, malgré son surpoids. Un « cadeau » dont Dupraz se serait sans doute passé...

Exit Ramirez, Krasso, Bajic et Sissoko Quatre joueurs ont quitté l'ASSE cet hiver, à l'arrivée de Pascal Dupraz. Le Savoyard n'a pas retenu Ignacio Ramirez, rentré en Uruguay (Nacional Montevideo), ni Jean-Philippe Krasso, prêté à l'AC Ajaccio (L2). A six mois de la fin de leur contrat, Stefan Bajic et Alpha Sissoko ont été libérés par le club. Le portier a rejoint Pau (L2) et le latéral finira la saison à QRM (L2). Lhéry et Dieye sont redescendus en réserve Le jeune attaquant Yanis Lhéry avait enchaîné quelques entrées en jeu sur la fin de l'ère Puel. Mais il a vite disparu de la circulation depuis l'arrivée de Dupraz. Idem pour le Sénégalais El Hadji Dieye. Les deux joueeurs sont redescendus en réserve, avec qui ils viennent de perdre deux matches de rang. Pas sûr du tout de les revoir d'ici la fin de la saison...