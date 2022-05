ASSE : Dupraz a snobé Green jusqu'au bout, et pourtant...

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Décisif l'an dernier dans la course au maintien, Etienne Green s'était révélé. Avant de connaître une première partie de saison plus difficile et de voir débarquer Paul Bernardoni. Selon nos informations, c'est l'entraîneur des gardiens André Biancarelli, avec qui Pascal Dupraz avait travaillé à Toulouse, et que le Haut-Savoyard considère comme « une sommité », qui avait conseillé au successeur de Claude Puel de recruter un nouveau gardien.

Bernardoni, prêté par Angers, aura eu un apport mitigé, mais cela n'a pas empêché Dupraz de lui maintenir sa confiance jusqu'au bout. Y compris lors des barrages face à Auxerre et lors de la séance de tirs au but fatale à l'ASSE, dimanche. Et ce alors que la veille, à l'entraînement, les Verts s'étaient entraînés aux tirs au but. Et que dans cet exercice, Green s'était montré bien plus inspiré que Bernardoni, impuissant sur les cinq tentatives de l'AJA... Selon Le Progrès, Dupraz aurait pourtant envisagé cette solution, mais la blessure de Zaydou Youssouf pendant les prolongations l'a empêché de faire entrer Green avant la séance fatale aux Verts...

⚽️ Si Zaydou Youssouf n’était pas sorti durant la prolongation, Pascal Dupraz aurait fait entrer … Etienne Green pour les tirs au but. A lire dans le récit d’une bien triste soirée👇#ASSEAJA https://t.co/qUHa8g6TaG — Romain Colange (@RomainColange) May 30, 2022

Laurent HESS

Rédacteur