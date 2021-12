ASSE : Dupraz a tout de suite pris ses distances avec la méthode Puel

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Séquence très intéressante fournie par les caméras de Canal+ hier. On y voit Pascal Dupraz lors de son premier entraînement à l'Etrat en tant que coach de l'ASSE. Le technicien dit à ses hommes : « Il y a un temps pour tout, pour avancer, pousser… Il ne faut pas y aller tout le temps. Prenez de l’assise. Ce n’est pas très grave si l’équipe en face échange des passes à 60, 70 mètres de notre but. Oh ! C’est marqué dans quel livre qu’il faut tout de suite aller leur prendre le ballon ? Nous, on est en place. Vous verrez, plus on va reculer, plus on va être serré et plus leurs passes seront difficiles. Peut-être que sans effort et par notre replacement, ils vont nous rendre le ballon ».

C'est vrai que Claude Puel avait une conception très ambitieuse de la récupération, puisqu'à l'instar de ce prônent Pep Guardiola ou Jürgen Klopp, il voulait que ses joueurs pressent l'adversaire sitôt qu'ils avaient perdu le ballon. Ce qui, pour peu que ça arrive loin dans le camp opposé, laissait la défense désemparée en cas de contre-attaque rapide. Dupraz, lui, veut une équipe solide défensivement avant tout. Qui jouera donc bas et se replacera très rapidement, sans forcément se soucier du ballon. Premier test ce week-end en Coupe de France contre les amateurs de Lyon-Duchère.