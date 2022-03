ASSE : Dupraz a un petit reproche à faire à ses joueurs après Metz, Bouanga confirme

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

C'est un Pascal Dupraz forcément heureux qui a répondu aux questions des journalistes après la victoire sur Metz (1-0). Victoire qui permet aux Verts de remonter à la 17e place et de mettre son adversaire du jour à trois points. Perfectionniste, le Savoyard a tout de même formulé un reproche à ses joueurs : "Le seul reproche que je peux faire à l'équipe c'est de ne pas avoir matérialisé de manière plus sensible la domination sur cette rencontre. On a laissé les Messins à portée de fusil alors qu'on se crée des occasions favorables. Même si le mot reproche n'est pas celui que je dois employer. La progression se situe la. Il a fallu la VAR aussi ce soir pour invalider un penalty sifflé contre nous alors que l'on règne sans partage sur la seconde période. On a failli se retrouver en difficulté et être très déçu ce soir, il faut conserver l'humilité dans notre contenu. En seconde, c'était mieux qu'en première, on arrivait à trouver nos attaquants dans la profondeur".

"Ce n'est que 25 points, a calmé Dupraz dans la foulée. Il faut rester humble, on a un match délicat qui arrive contre Lille, le champion de France en titre, mais on envoie quelques signaux. On va considérer qu'on s'est octroyé le droit de perdre une de nos finales, mais il faut capitaliser sur ce que nous prenons. Cette équipe montre que c'est un groupe uni. Pour le public, on a une mission, nous qui gagnons notre vie par le football, en plus de défendre un club, c'est de rendre les gens heureux dès que l'on peut le faire. Je trouve que les joueurs sont généreux car ils donnent du bonheur aux gens. Le public le rend bien, c'est incroyable d'encourager les joueurs de la première à la dernière minute comme ça."

"On sait gagner les matches désormais"

Denis Bouanga a donné raison à son entraîneur concernant ce manque de réalisme, même si lui a préféré insister sur la performance du public : "C'est magnifique, tout est réuni aujourd'hui. On a fait une bonne partie. Tout était réuni pour prendre les trois points, on a su les prendre. On le sent depuis plusieurs jours, l'état d'esprit est irréprochable. On sait gagner les matches désormais, on sait tenir le score, il reste comme toujours des détails à régler. On est une vraie équipe, on va continuer comme ça. On travaille beaucoup à l'entraînement, on a la réussite en match. C'est magnifique pour moi et pour tout le monde, pour ce public, cette ville qui ne doivent pas être en bas du classement. Geoffroy-Guichard est connu pour son public, on l'a senti. 36.000 personnes à nous pousser, sur le terrain on n'était pas fatigué."