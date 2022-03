ASSE : Dupraz a volé au secours d'une recrue critiquée

Zapping But! Football Club ASSE : que penser du mercato des Verts

Comme toujours en conférence de presse, Pascal Dupraz a fait le show ce dimanche après-midi. Surtout que ses Verts venaient de battre Metz (1-0) et de sortir à nouveau de la zone rouge, le tout dans un Geoffroy-Guichard incandescent. Après s'être félicité des trois points, l'entraîneur de l'ASSE a tenu à prendre la défense d'Eliaquim Mangala, qui connaît des premiers pas foréziens compliqués après plusieurs mois sans jouer et ce alors qu'il affichait une condition physique au top avant de poser ses valises à Saint-Etienne.

"Elia (Mangala) a été injustement critiqué, il montre qu'il n'a pas joué dans des grands clubs et couté une blinde à un moment donné de sa carrière sans être un joueur de qualité. Il tournait presque Alerte à Malibu à Miami avant de venir ici, il fallait juste qu'il s'athlétise. Il faut aussi souligner le travail du staff, j'ai le sentiment que nous donnons 100% de notre capacité au service de l'équipe et du club pour le laisser là où il doit rester."

