ASSE : Dupraz adresse une punchline à Thioub

Arrivés cet hiver en prêt à l'AS Saint-Etienne en provenance d'Angers, le gardien français, Paul Bernardoni, et l'ailier droit sénégalais, Sada Thioub, ont été présentés ce vendredi à la presse.

Lors de cette présentation, l'entraîneur des Verts, Pascal Dupraz, qui n'a jamais sa langue dans sa poche, n'a pas manqué de tacler Sada Thioub sur sa condition physique.

"Tout est relatif, Sada n'a pas 50 ans. Il y a 5 préparateurs physiques avec moi. On n'est pas dans le même cas que Joris Gnagnon (arrivé en surpoids, nldr), ça va venir. Paul est prêt et Sada est presque prêt. Je l'annonce à Sada, je le dis devant tout le monde, il va doubler les séances. On va rattraper le temps perdu", a lâché le Savoyard.

