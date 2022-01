ASSE - RC Lens : Dupraz affiche son admiration pour ses joueurs et promet encore des recrues

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Devant au score jusqu'à la 77e minute, l'AS Saint-Etienne a été renversée ce samedi sur sa pelouse par le RC Lens (2-1), à l'occasion de la 21e journée de Ligue 1. Au micro d'Amazon Prime Vidéo, l'entraîneur des Verts, Pascal Dupraz, a félicité ses joueurs malgré la défaite.

"On manque d'essence, on a beaucoup de joueurs absents. Les changements ont permis à Franck Haise de faire mieux. On a travaillé presque par défaut avec les absences dans le secteur offensif. Il a fallu improviser et on s'est dit qu'avec Riyad en faux 9 on leur poserait des problèmes. Ça a été le cas en première période et le but a récompensé notre belle entame.Après, il y a un aspect factuel, nous sommes derniers. Les supporters nous ont poussés, ça fait chaud au coeur. Les garçons sont abattus mais il ne faut pas lâcher. Ce soir, j'ai admiré mes joueurs. Si le Covid-19 pouvait nous laisser tranquilles, ça nous arrangerait. On a aussi l'objectif de recruter."

90e+6 : Trop cruel pour nos Verts, défaits dans les dernières secondes.



