ASSE : Dupraz cajôle Khazri et a signé un coup de folie dès son arrivée

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

L’ASSE à la sauce Pascal Dupraz ne manque pas d’envie. Débarqué sur le banc stéphanois à la mi-décembre pour succéder à Claude Puel et l’éphémère Julien Sablé, le coach savoyard a insufflé sa détermination pour lancer son opération maintien mais il lui manque aujourd’hui un brin de chance et de constance pour donner du corps à son projet.

On ne pourra néanmoins pas enlever à Dupraz son absolue confiance dans un dénouement positif en fin de saison. L’intéressé croit en effet dur comme fer que l’ASSE se sauvera à l’issue de l’exercice en cours et, ce, dès le début de son mandat. Cette croyance est d’ailleurs vérifiable... et traçable.

Selon L’Équipe, l’ancien coach du Toulouse FC a d’entrée validé la réalisation d’un documentaire racontant la coulisse de la remontada des Verts ! « Dupraz y croit dur comme fer », confirme le quotidien sportif en ajoutant que sa calinothérapie l’a même conduit à offrir un cadeau d’anniversaire au fils de Wahbi Khazri.

La une du journal L'Équipe de ce mardi 18 janvier

