ASSE : Dupraz, ce qu'il a changé en trois mois... et ce qu'il lui reste à faire

Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

Avec lui, l'ambiance a changé à L'Etrat

L'ambiance avait été assez pesante à L'Etrat sous l'ère Claude Puel, et pas uniquement pour les joueurs. Avec Pascal Dupraz, l'atmosphère s'est détendue. Le Savoyard est dans le partage et la séduction, il est davantage tourné vers le collectif et fait tout pour tirer tout le monde avec lui.

Plus de proximité mais aussi plus de discipline

Puel s'était mis beaucoup de joueurs à dos. Avec Dupraz, ceux-ci prennent plus de plaisir à venir aux entraînements, à être ensemble. Ils ont retrouvé le sourire mais également la confiance. A l'image de Ryad Boudebouz et de Lucas Gourna, ils ont dit qu'ils voyaient en Dupraz « un 2e papa », et tous mettent en avant cet apport, cette fraicheur apportée par l'ancien toulousain.

Des recrues expérimentées en mission, comme lui

Dupraz est en mission, et pour la réussir, ce dont il est convaincu depuis le premier jour, il a fait appel à des joueurs plus expérimentés. Et des joueurs revanchards. Sept recrues sont arrivées au Mercato d'hiver, un record en L1.

Plus de concurrence, des cartes redistribuées

Les sept joueurs recrutés cet hiver ne sont pas tous des renforts, mais leur arrivée a permis d'étoffer le groupe et d'apporter plus de concurrence. Incontestablement, Dupraz a plus de « matos » à disposition que Puel et il a pu en retirer les bénéfices sur certaines rencontres où l'apport des joueurs venus du banc a été décisif. On pense aux matches contre Montpellier (3-1) et à Clermont (2-1).

Une défense plus solide, et enfin de la stabilité

L'ASSE changeait sans cesse de visage avec Puel, mais la donne a changé avec Dupraz qui s'appuie inlassablement sur une défense à trois, y compris lorsque les Verts ont joué Bergerac (0-1) en Coupe de France. Cette stabilité a eu du bon. Elle a notamment permis d'encaisser moins de buts : l'équipe tournait à 2 buts encaissés par matches avec Puel, un ratio qui a chuté à 1 but encaissé par match avec Dupraz. « Je pars du principe que pour bien attaquer, il faut bien défendre », répète le Savoyard.

De la 20e à la 18e place

L'ASSE était lanterne rouge décrochée de L1 à l'arrivée de Dupraz en décembre. Elle ne comptait que 12 points après 19 journées. Elle en totalise aujourd'hui 27, et pointe à la 18e place à 9 journées de la fin. Metz et Bordeaux sont derrière, avec des différences de buts inférieures. Le bilan de Dupraz en championnat est à l'équilibre (4 victoires, 3 nuls, 4 défaites), mais avec lui, lors des 11 dernières journées de championnat, l'ASSE présente le 10e bilan. Des progrès significatifs, donc. Et appréciables. Car le mal était profond...

Ce qu'il lui reste à faire...

Toujours fragiles sur coups de pied arrêtés

L'ASSE est moins perméable depuis l'arrivée de Pascal Dupraz mais pour autant, elle reste fragile sur les coups de pied arrêtés. Une lacune qui ne date pas d'hier, et que le Savoyard n'a pas encore su régler.

Toujours en déficit technique, et limitée offensivement

Dupraz s'en agace régulièrement, et cela a encore été le cas après le match nul contre Troyes (1-1) : l'ASSE manque de maitrise technique. Ce qui explique en partie ses difficultés offensives, elle qui n'a inscrit que trois buts lors des quatre dernières journées de L1.

Toujours pas de vrai 9

Le recrutement d'un buteur était la priorité de l'hiver à l'ASSE et après avoir étudié plusieurs pistes, celle menant à Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) notamment, c'est vers Enzo Crivelli que le club s'est tourné. Mais l'ancien bastiais s'est blessé et il n'a pas pu débuter jusqu'ici. Ce sont donc Wahbi Khazri, Denis Bouanga, Arnaud Nordin, Bakary Sako et Romain Hamouma, avant sa blessure, qui se sont relayés en pointe. Où l'absence d'un vrai joueur de surface s'est ressentie notamment face à Troyes (1-1) lors de la dernière journée.

Un maintien encore loin d'être acquis

L'ASSE a bien redressé la barre depuis l'arrivée de Dupraz. Elle compte aujourd'hui 5 points d'avance sur le 20e, Bordeaux, et 4 sur le 19e, Metz. Devant, Clermont et Lorient sont à une longueur, Troyes à deux. Mais la route est encore longue et le calendrier des Verts sur les deux derniers mois de la saison n'est pas forcément le plus simple...

Batlles : « Les joueurs ont plus de repères » Dans un entretien accordé à Evect, Laurent Batlles a livré ses impressions sur le renouveau de l'ASSE, ces dernières semaines. « Maintenant, les Verts changent moins tactiquement que par rapport à un moment donné, a-t- confié. Les joueurs ont plus de repères dans leur façon de jouer. Il y a une équipe qui ressort, cela donne des garanties aux joueurs qui jouent même si je pense qu’il y a malgré tout de la concurrence car il faut être performant. Mais quand vous avez l’habitude de jouer d’une façon presque similaire tous les week-ends, cela vous donne de la force. Les joueurs ont des repères donc c’est plus facile pour eux de pouvoir avancer dans ce championnat en ayant des repères tactiques. »

Laurent HESS

Rédacteur