ASSE : Dupraz annonce une pluie d'absents pour l'OM et ne confirme pas qu'il veut prolonger

Le point médical

"Falaye Sacko, sa saison est considérée comme terminée, Wahbi Khazri est forfait, Yvann Maçon, on devrait le revoir avant la fin de saison. Romain Hamouma recourt. Yvan Neyou réintègre le groupe lundi. Aîmen Moueffek est forfait. Enzo Crivelli sera apte pour demain. Joris Gnagnon est encore à l'infirmerie après une rechute. Il n'est pas opérationnel avec un problème aux ischios. Tous les joueurs internationaux sont arrivés dans les temps, sauf Miguel Trauco, qui doit rentrer aujourd'hui. Il a joué deux matchs."

La blessure de Sacko

"Il va falloir palier à l'absence de Falaye Sacko. Nous avons les armes pour faire sans lui. Je suis un éternel optimiste alors j'espère le revoir avant la fin de saison. C'est un costaud. C'est grave mais cela ne nécessite pas d'opération."

La trêve internationale

"On salue la performance des internationaux, même Wahbi Khazri s'est qualifié devant son poste de télévision. Ce sont des ondes positives. Lucas Gourna-Douath s'est aussi qualifié avec sa sélection et il a été très bon."

L'OM

"Demain, on joue une équipe qui gagne plus de matchs à l'extérieur que chez elle. La tâche est ardue mais on entend relever le challenge. Je sais que nos joueurs seront à la hauteur. Saint-Etienne - Marseille c'est quelque chose encore aujourd'hui. Ce ne sont pas des clubs lambdas. Et en ayant maintenu l'ASSE en Ligue 1, ce match là vaudra son pesant d'or la saison prochaine."

Son avenir

"Quand je dis que je serai sans contrat, c'est une réalité. Je ne mets de pression à personne, mon contrat me va très bien. Ce n'est que de la sémantique : je suis en fin de contrat en juin. A l'intérieur du club, je suis sûr d'une chose, je rends compte à trois personnes et aucune de ces personnes n'est froissée par mes réponses à vos questions. La seule prolongation que je veux, c'est celle de l'ASSE en Ligue 1."

Le maintien

"Nous avons bon espoir de réaliser ce maintien, mais nous ne sommes pas maintenus. C'est incroyable d'être à guichets fermés ce week-end. J'espère que notre conduite du match sera bien meilleure que face à Troyes."

Pour résumer L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Pascal Dupraz, était présent ce vendredi en conférence de presse à la veille du choc face à l'Olympique de Marseille, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1.

