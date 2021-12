ASSE : Dupraz débarque demain, il ne vient pas seul !

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Pascal Dupraz à l'ASSE, c'est imminent. Ce lundi soir, Le Progrès révèle que l'ancien coach de Toulouse va arriver à L'Etrat dès demain. Dix jours après la mise à pied de Claude Puel, l'ASSE tient donc le successeur du Castrais. L'intérim de Julien Sablé n'aura pas résisté à la piteuse défaite concédée samedi Reims (0-2).

Et Dupraz n'arriverait pas seul. A sa demande, il serait accompagné de Stéphane Bernard et Baptiste Hamid, son adjoint et son préparateur physique lors de sa dernière expérience, à Caen (L2), qui l'avait évincé au printemps dernier.

