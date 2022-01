ASSE : Dupraz décerne les bons points après Angers et évoque l'avenir de Krasso

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Après des défaites contre Nantes (0-1), Lens (1-2) et à Lyon (0-1), Pascal Dupraz a vécu sa première victoire en championnat sur le banc de l'ASSE. Un soulagement pour le technicien savoyard, qui croit dur comme fer au maintien. Après ce succès, les Verts reviennent à quatre longueurs de la 18e place, synonyme de barrages en fin de saison. Evidemment un soulagement pour lui, comme il l'a confié en conférence de presse :

"L'immense soulagement, ce sera pour plus tard. Soulagement, oui, parce qu'on avait perdu les trois premiers matches sous mes ordres. Je suis très satisfait. Une fois que je vous ai dit ça, je vous ai presque tout dit, car je suis comptable à mes heures et au niveau comptable, on est dans le rouge. En début de match, on a eu du mal à se mettre en route. Même si on a mis un "auto-goal", on aurait pu en mettre d'autres. On aurait pu se mettre à l'abri. Je suis content pour le club. Je vaux 1 dans ce challenge, nous sommes nombreux : toute une ville et tout un peuple attend que Saint-Étienne se sorte de ce mauvais pas. Je vais faire mon boulot pour ça. Ces gamins, depuis un mois, dans les attitudes, ce sont tous des bonnes personnes et je les admire. Ceci dit, pendant une mi-temps à Lyon, ils m'ont fatigué."

Dupraz a également évoqué l'avenir de Jean-Philippe Krasso, qui était censé être prêté à Ajaccio (L2) pour la deuxième partie de saison : "Il y a une réflexion du quatuor (Perrin, Soucasse, Rustem et Dupraz) pour lui". La blessure de Bakary Sako, touché à la cuisse, pourrait changer la donne.

