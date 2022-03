ASSE : Dupraz en remet une bonne couche sur les supporters avant le LOSC

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’ASSE revit depuis l’intronisation de Pascal Dupraz sur le banc de l’ASSE à la mi-décembre. Englués dans les profondeurs du classement de L1, les Verts sont toujours en danger mais affichent des signes de plus en plus encourageants dans l’optique du maintien en fin de saison.

« Ce n'est que 25 points, a calmé Pascal Dupraz après la victoire contre le FC Metz dimanche (1-0). Il faut rester humble, on a un match délicat qui arrive contre Lille mais on envoie quelques signaux. Pour le public, on a une mission, nous qui gagnons notre vie par le football, en plus de défendre un club, c'est de rendre les gens heureux dès que l'on peut le faire. Je trouve que les joueurs sont généreux car ils donnent du bonheur aux gens. Le public le rend bien, c'est incroyable d'encourager les joueurs de la première à la dernière minute comme ça. »

Pour être sûr de pouvoir compter sur le soutien inconditionnel des supporters de l’ASSE dès vendredi à Lille en ouverture de la 28e journée de Ligue 1 (21h), Dupraz en a remis une couche en rappelant qu’ils étaient précisément 35 706 fidèles dimanche dans le chaudron. « Bravo aux joueurs, qui sont généreux et vous donnent du bonheur. Et surtout bravo à nos supporters, vous êtes exceptionnels », a-t-il tweeté avec éclat sur son compte Twitter.

Bravo aux joueurs, qui sont généreux et vous donnent du bonheur. Et surtout bravo à nos supporters, vous êtes exceptionnels 🔥🔥 ! 💚 @ASSEofficiel -PD #ASSEFCM https://t.co/5206Bgdwdn — Pascal DUPRAZ (@CoachDupraz) March 6, 2022