Girondins - ASSE : Dupraz enchaîne les bonnes nouvelles avant Bordeaux

Petit à petit, l'infirmerie se désemplit à L'Etrat. Après Wahbi Khazri, le retour d'Yvann Maçon est attendu dès mercredi à Bordeaux et il devrait être suivi par celui de Romain Hamouma. L'attaquant s'est fait retirer la vis dans son poignet droit mercredi dernier, ce qui lui a permis de reprendre à 100% l'entraînement collectif. Son retour sur les terrains pourrait intervenir contre Monaco ce week-end ou lors de la journée suivante, à Rennes. Sur le flanc depuis son retour de la CAN, Saidou Sow a quant à lui fini de soigner sa cheville. Il a repris l'entraînement collectif et devrait vite postuler à nouveau, même s'il n'était toujours pas dans le groupe face à Brest (2-1). « Il va participer à une opposition avec l’équipe réserve, car je juge qu’il n’est pas encore prêt », a expliqué Pascal Dupraz. Le jeune défenseur (19 ans) n'a plus joué en L1 depuis la déroute contre Rennes (0-5) début décembre. Son seul match avec Dupraz, c'était à Lyon-Duchère (1-0) en Coupe de France.

Maçon revient, Hamouma et Sow aussi. Et Crivelli n'a peut-être pas terminé sa saison...

Parmi les autres blessés, Aimen Moueffek continue d'enchaînee les blessures musculaires. Il est aux soins depuis trois semaines. Une fragilité qui lui joue des tours depuis des années. Concernant Enzo Crivelli, sa blessure à l'échauffement à Lorient (2-6) l'a empêché de connaître sa première titularisation. Depuis son arrivée cet hiver, l'ancien bordelais n'a porté le maillot vert qu'une vingtaine de minutes, contre Marseille (2-4). Mais sa blessure est musculaire et il n'est pas exclu qu'il participe aux deux ou trois derniers matches de la saison. Enfin, Falaye Sacko soigne sa blessure au genou contractée contre Troyes (1-1). Optimiste, Dupraz espère pouvoir le récupérer en toute fin de saison. Présent dans les tribunes de Geoffroy-Guichard contre Brest (2-1), le défenseur malien portait une grosse attelle. Et le revoir d'ici la fin de saison, dans un mois, paraît bien improbable...

📊 L’#ASSE a concédé 21 fois l’ouverture du score cette saison. Bilan : 6 nuls, 11 défaites et surtout 4 victoires. Seul le PSG fait mieux en L1 (6V).



Via @Ligue1UberEats pic.twitter.com/aLjxOzCFAG — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) April 17, 2022

Laurent HESS

Rédacteur