ASSE : Dupraz envoie une petite pique à l'arbitre après Lorient

Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

« C'est une faillite, je la déplore, et j'assume, car c'est ma responsabilité ». Si Pascal Dupraz ne s'est caché derrière personne pour expliquer l'humiliation subie par l'ASSE sur la pelouse de Lorient (2-6) hier soir, le Haut-Savoyard a quand même trouvé à redire sur l'arbitrage de Monsieur Buquet.

Dupraz estime que le rouge pour Neyou n'y était pas

Pour lui, Yvan Neyou – qui venait juste de rentrer sept minutes plus tôt – n'aurait jamais dû écoper d'un carton rouge alors que le score était de 4-2 pour les Merlus : « C’est la seule critique que je mets à l’endroit de Monsieur Buquet, sur le coup il a manqué de psychologie. Je n’ai pas revu les images mais il ne me semble pas que ça mérite deux jaunes coup sur coup ».

Tout juste de retour dans l'équipe après plus de trois mois d'absence, le Camerounais sera automatiquement suspendu pour le prochain match face à Brest à Geoffroy-Guichard samedi. Un match où Pascal Dupraz récupèrera Mahdi Camara et où Wahbi Khazri et Romain Hamouma sont espérés.

Alexandre Corboz

Rédacteur