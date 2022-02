ASSE : Dupraz et les Verts ont reçu un cadeau avant le PSG

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Saint-Étienne possède une ancienne et belle histoire. Chaque année, le club fédère ses joueurs et son staff autour de valeurs et de faits du passé de la ville qu’ils représentent tout au long de l’année. Cette année encore, les joueurs ont reçu un joli cadeau à cette occasion.

En effet, Pascal Dupraz et ses joueurs ont tous reçus leurs lampes de mineur, ce mardi 22 février 2022. Plusieurs recrues étaient présentes comme Bernardoni, Mangala, Sacko, Thioub, Aouchiche mais également des jeunes issus du centre de formation comme Green, Nadé, Gourna ou Sow.

Nouveaux Verts et néo-pros formés au club ont reçu ce mardi leur lampe de mineur, symbole des valeurs chères à toute une ville 💚



🤝 L'occasion de partager un moment de convivialité en présence des partenaires du club. pic.twitter.com/uezVcCNI5y — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 23, 2022