ASSE : Dupraz fait déjà redescendre Hamouma sur terre

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Remis de sa blessure à la cuisse, Romain Hamouma était de retour hier lors de la victoire de l’ASSE face à Montpellier (3-1). Entré en jeu à la 70e minute à la place de Ryad Boudebouz, l'attaquant de 34 ans a sonné la révolte, inscrivant le premier but des Verts d'une frappe du pied droit en pivot, qui a fini sa course dans la lucarne droite du gardien héraultais (82e).

« Avec le but que je mets, ça relance le match. Arnaud Nordin fait une super chevauchée et sur le troisième aussi, il contribue au but de Wahbi Khazri. Ça récompense l'état d'esprit de l'équipe mais il faut toujours confirmer, on ne peut pas s'appuyer que sur ce match mais c'est une bonne base de travail. Ça fait plaisir de jouer ici quand le public est comme ça, de ne pas lâcher jusqu'à la fin et de gagner des matchs », a-t-il affirmé au micro de Prime Vidéo.

Selon L’Équipe, ce magnifique but ne permettra pas à Hamouma de gagner une place de titulaire dans l’esprit de Pascal Dupraz. « On va être très prudent avec lui et le cantonner à ce rôle-là, confirme le coach de l’ASSE. Il faut que les joueurs comprennent qu'on peut être brillant sur un match et se retrouver sur le banc au suivant. »

💬 "Très content pour le groupe, pour le staff, pour le public, pour les gens du club."



Bref, 𝗥𝗼𝗺𝗮𝗶𝗻 𝗛𝗮𝗺𝗼𝘂𝗺𝗮 est un homme heureux 👇 pic.twitter.com/fXAuAaU4XH — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 5, 2022