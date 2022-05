ASSE : Dupraz lance son va-tout pour faire face à une stat terrible

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts peuvent-ils éviter les barrages ?

S'il y a quelques années encore le Chaudron faisait figure de forteresse imprenable, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui, au grand dam de l'ASSE. En course pour le maintien et obligé de gagner face à Reims pour éviter le retour du FC Metz (19e), Saint-Etienne doit composer avec la défense la plus poreuse à domicile.

Les Verts ont la pire défense à domicile...

En effet, comme le rappelle le site Poteaux-Carrés, les Verts ont – avec Bordeaux – la défense la plus poreuse de France à domicile avec 36 buts encaissés en 18 matchs à la maison. A une seule reprise, l'ASSE s'en est d'ailleurs sorti sur un clean-sheet. C'était face... aux Messins justement.

… Mais cette fois-ci le porte-bonheur Falaye Sacko est là !

S'il ne dispose pas de pléthores d'armes pour endiguer l’hémorragie dans ce secteur de jeu, Pascal Dupraz en récupère quand même une très efficace : le malien Falaye Sacko, absent depuis deux mois et de retour prématurément de sa grave blessure. Sans le joueur prêté par le Vitoria Guimarães, l'ASSE n'a pas pris que 0,64 point par match. Avec lui, la moyenne monte à 1,71 point par rencontre. Superstitieux, le coach des Verts n'avait sans doute pas raté cette statistique avant d'annoncer la titularisation de Sacko hier en conférence de presse.

