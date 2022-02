ASSE : Dupraz, le Mercato, le maintien en L1... Loïc Perrin reste serein

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

But ! : Loïc, quel bilan faites-vous de ce Mercato d'hiver ?

Loïc PERRIN : Je suis content de ce qu'on a réalisé. On a respecté les critères. On a pris sept joueurs, il y a eu trois départs. Les recrues comptent 1600 matches en pros au total. L'expérience était un critère important. On voulait rééquilibrer à ce niveau là. On a aussi fait attention à l'état d'esprit, pour la cohésion de groupe. Je pense qu'on ne s'est pas trompés. On sera jugés tous ensemble en mai mais on est satisfaits.

L'effectif était-il mal constitué ?

Non, mais il manquait un peu d'équilibre. C'était important d'amener d'autres joueurs, des éléments qui n'ont pas vécu le traumatisme de la première partie de saison. On a pris certains joueurs qui sont passés par de grands clubs. Ils vont apporter leur expérience du haut niveau, sur le terrain et en dehors.

Que pensez-vous des deux dernières recrues, Falaye Sacko et Enzo Crivelli ?

Falaye était suivi par notre cellule de recrutement depuis quelques saisons, a expliqué le coordinateur sportif des Verts. On connaissait sa polyvalence. Elle est importante. C'est un atout. On en aura besoin. On voulait un joueur capable de jouer à droite, car Yvann Maçon était un peu seul à ce poste. Falaye peut aussi dépanner dans l'axe même si c'est un poste qui est bien fourni. Quant à Enzo, on connait ses qualités. C'est un attaquant qui ne rechigne pas à l'effort, il a un très bon état d'esprit. On cherchait un joueur de son profil. On est très contents de son arrivée.

C'était votre premier Mercato. Comment l'avez-vous vécu ?

C'était prenant. On a étudié énormément de profils. On a travaillé tous ensemble. La réussite sera celle de tout le monde. Mon ressenti est positif. J'aime ce que je vois au quotidien, les attitudes du groupe, les entraînements. J'ai l'intime conviction que nous sommes sur la bonne voie. Pascal Dupraz est l'homme qu'il nous fallait. Il correspond à l'identité de notre club notamment au niveau humain. Il a redonné confiance à tous les joueurs et c'est le plus important dans ces situations-là. Il a réussi à mettre les joueurs dans les meilleures dispositions pour qu'ils exploitent leur potentiel.

1️⃣9️⃣7️⃣5️⃣



L’#ASSE n’avait plus inscrit au moins 3 buts après la 80 e minute d’un match de L1

depuis le 21 mai 1975 contre Bastia (victoire 3-2).



Via @OptaJean pic.twitter.com/oDTSoOhAqo — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) February 6, 2022