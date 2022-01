ASSE : Dupraz n’épargne pas ses joueurs avant le RC Lens

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

L’ASSE a entamé l’année 2022 du bon pied hier en Coupe de France. Devant Jura Sud, les Verts ont fait preuve de sérieux et d’application pour venir à bout d’une équipe vaillante mais limitée (4-1). Pascal Dupraz était forcément satisfait au coup de sifflet final.

« Je suis satisfait car l'équipe a fait preuve de sérieux et a abordé la compétition comme il le faut, s’est félicité le coach de l’ASSE. Je pense que les joueurs n'ont pas tant la tête à l'envers que ça. C'est une question de confiance. Ce sont deux compétitions différentes, certes, mais gagner un match, ce n'est jamais anodin. En gagnant des matches, le deuxième en trois depuis que nous sommes là, on emmagasine de la confiance et ça permet de mettre notre jeu en place. »

La priorité de Dupraz est désormais de redonner une caisse à ses ouailles avant le choc contre le RC Lens dans deux dimanches, le match à Angers prévu ce week-end étant reporté à cause du Covid-19. « La priorité, c’est de gagner le prochain match. C’est même une obligation même si Dieu sait qu’il est très difficile de gagner sur commande. On va travailler pendant 2 semaines. Comme le temps nous ait donné, on va en profiter pour doubler les séances », a-t-il glissé l’air malicieux. Et travailleur.

