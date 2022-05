ASSE : Dupraz ne cache plus ses doutes mais s'accroche à l'ultime chance face au FC Nantes

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

Voici le réaction de Pascal Dupraz sur l'antenne d'Amazon Prime.

"J'ai la responsabilité de cette équipe depuis le 15 décembre. Je ne m'attendais pas à cette désillusion très honnêtement. Je savais qu'il y avait le risque mais je ne m'y attendais pas. Je suis un être humain, j'ai le droit d'être touché, mais je sais que je vais me relever. L'objectif, c'est d'accompagner les joueurs parce que ce sont eux qui doivent sauver l'AS Saint-Etienne. Ils en ont les moyens, nous sommes capables de marquer des buts. Il faut qu'on règle nos problèmes défensifs qui nous plombe trop souvent nos matches. Et nous avons une semaine. Cela se passe bien souvent dans les têtes. Quand l'équipe est en difficulté depuis de nombreux mois, c'est un problème psychologique, mais c'est aussi un problème d'attention, de discipline, et ça malheureusement, c'est récurrent."

En conférence de presse quelques minutes plus tard, le Haut-Savoyard s'était déjà tourné vers Nantes, l'ultime espoir de sauver les Verts d'une relégation directe :

Défensivement, je bricole depuis décembre et avant moi, un entraîneur bien plus prestigieux (Claude Puel, NDLR) bricolait aussi. Après la consternation, il y a toujours cette force de m'accrocher et il reste encore trois points en jeu à Nantes où il faudra être pertinent. Il faut prendre des points, c'est ça la mission. Et ensuite, on regardera avec fébrilité ce qui se passera sur un autre terrain (PSG - Metz). Je n'ai pas abdiqué, c'est normal. À moi de faire que les joueurs n'abdiquent pas. »