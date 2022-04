ASSE : Dupraz attend une réaction de Kolodziejczak face à Lorient

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Présent ce jeudi en conférence de presse à la veille du déplacement sur la pelouse de Lorient, en ouverture de la 31e journée de Ligue 1, Pascal Dupzaz n'a pas voulu tirer à boulets rouges sur Timothée Kolodziejczak, très critiqué après son but contre son camp inscrit lors de la défaite dimanche dernier face à l'OM (4-2).

"Je veux que Kolodziejczak me montre qu'il a du caractère"

Mais l'entraîneur des Verts attend une réaction de son défenseur central. "Contre Clermont, je n'oublie pas que Timothée Kolodziejczak a mis un but comptablement important. On ne peut pas tirer à boulets rouges sur les joueurs et faire preuve d'amnésie. Je veux qu'il me montre qu'il a du caractère, aidé cela par le retour de Trauco."

👊 𝗢𝗽𝘁𝗶𝗺𝗶𝘀𝗺𝗲 𝗱𝗲 𝗺𝗶𝘀𝗲 !@CoachDupraz aborde #FCLASSE avec un état d'esprit clair et un message à faire passer 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 7, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur