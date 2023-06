ASSE : Dupraz prend un énorme taquet venu de Saint-Étienne

Zapping But! Football Club ASSE : Caïazzo - Romeyer, est-ce qu'on en a encore pour longtemps ?

Vendredi soir, Dijon avait besoin d'une victoire au Havre pour sauver sa peau en Ligue 2. Mais les Bourguignons ont été battus chez le leader (0-1), qui a ainsi assuré sa remontée dans l'élite. Ils ont tenté de profiter de l'envahissement du terrain dans les arrêts de jeu pour obtenir la victoire sur tapis vert mais l'arbitre a refusé ce stratagème et a fait reprendre le jeu. Sans les Dijonnais, restés aux vestiaires. Malgré un bilan impeccable (4 victoires, 4 nuls et 1 défaite), Pascal Dupraz endure donc sa deuxième descente en un an, après celle de l'AS Saint-Etienne. Et cela n'a pas échappé à Patrick Guillou.

"Descendre avec 42 points... la boucle est bouclée"

L'ancien défenseur des Verts reconverti chroniqueur pour Le Progrès n'apprécie pas le Savoyard. Il le faisait savoir dans ses papiers l'an dernier et ne manque plus une occasion de pointer ses carences depuis. Hier, il a publié sur Twitter un photo-montage de Dupraz en aviateur, avec les logos d'Evian, de Sainté et du DFCO, les trois clubs avec lesquels il a été relégué, le tout accompagné d'une de ses punchlines : “Je fais toujours mieux que mes prédécesseurs”. Guillou a conclu : "Descendre avec 42 points… la boucle est bouclée…"

“ Je fais toujours mieux que mes prédécesseurs” Descendre avec 42 points… la boucle est bouclée … pic.twitter.com/111EjucEXu — GUILLOU Patrick (@pguillou42) June 3, 2023

Pour résumer Battu au Havre (0-1) lors de la dernière journée de Ligue 2, Dijon est officiellement relégué en National 1. Et ce malgré Pascal Dupraz, qui a dirigé lors des neuf derniers matches. Cette deuxième descente d'affilée a été moquée par Patrick Guillou.

