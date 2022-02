ASSE : Dupraz privé d'un titulaire indiscutable contre le PSG ?

Zapping But! Football Club ASSE : que penser du mercato des Verts

L'AS Saint-Etienne a vécu un match riche en émotions contre Strasbourg (2-2) dimanche après-midi. Après la rapide ouverture du score de Ryad Boudebouz sur un coup franc en pleine surface, les Alsaciens ont inscrit deux buts mais Wahbi Khazri, magnifiquement servi par Denis Bouanga, a égalisé avant la pause. Aucun autre but n'a été marqué en deuxième période et les Verts se sont volontiers contentés de ce point qui les faits sortir de la zone rouge (ils sont désormais 16es). Mais voilà, ce match face au Racing alsacien pourrait avoir coûté cher car Wahbi Khazri était touché après le coup de sifflet final...

"Il avait mal à une cheville depuis quelque temps, a expliqué Pascal Dupraz en conférence de presse. Je ne vais pas me prononcer trop tôt, on va laisser le docteur diagnostiquer, mais je crois que ce sont les stigmates de son attentat subi pendant la CAN. Il a une cheville douloureuse, j'espère que ce n'est rien mais il avait mal à la fin du match." Rappelons que ce week-end, l'ASSE se rendra au Parc des Princes pour y défier le PSG...