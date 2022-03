ASSE : Dupraz reçoit déjà une très mauvaise nouvelle avant l’OM

Zapping But! Football Club ASSE : Le mercato d'hiver est-il déjà une réussite ?

Les supporters de l’ASSE savent toujours répondre présent. Selon EVECT, une soirée record est en marche samedi (21h) à l'occasion de la venue de l'OM dans le Chaudron, et ce même si les supporters marseillais ne seront pas du déplacement suite à un arrêté préfectoral.

« L’ASSE devrait communiquer prochainement sur un Chaudron plein qui va flirter avec les 41 965 supporters », a fait savoir le site pro stéphanois. Plus aucun billet n'est achetable sur la billetterie en ligne du club ligérien, et le record de la saison s'apprête donc à être pulvérisé ! Un homme pourrait bien venir gâcher la fête : Amaury Delerue.

C’est lui qui sera au sifflet pour ce choc de la 30e journée. S'il a déjà arbitré 26 fois les Verts, ce sera la première fois qu'il dirigera une rencontre entre l'ASSE et l'OM. Poteaux carrés rappelle une très mauvaise nouvelle à Pascal Dupraz : l’ASSE reste sur une série d'insuccès de 7 matches (4 défaites et 3 nuls) et n’ont n'ont plus gagné avec lui depuis trois ans (2-0 à Reims).

