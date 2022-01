ASSE : Dupraz, Sako... Boudebouz a des motifs d'espoir pour les Verts

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Après la qualification en Coupe de France à Jura Sud (4-1), Ryad Boudebouz ne faisait pas la fine bouche au micro d'Eurosport. « La Coupe de France on sait comment cela peut se passer. Il y a des matches piège, il faut faire très attention. On a pris ce match par le bon bout en se mettant rapidement à l’abri », s'est félicité l'Algérien.

« L'arrivée de Sako est un plus »

Avant d'ajouter : « On peut encore gommer certaines choses mais on peut tirer du positif. On travaille. Il y a un nouveau plan de jeu avec le coach. Personnellement, je suis content de faire partie de cette ossature. Le match à Angers est reporté mais le coach vient d'arriver et on va pouvoir travailler davantage ensemble. C'est important. » Ce report laissera aussi plus de temps à Bakary Sako pour peaufiner ses réglages, lui qui a marqué son penalty pour son retour, à Louhans-Cuiseaux... « Je lui ai laissé le penalty, a confié Boudebouz. Il est de retour, je ne suis pas avare ! Ce que je veux, c'est que l’équipe gagne, même si je suis content quand je suis décisif. Ce penalty va lui donner de la confiance. Son arrivée est un plus, je suis content de le voir revenir. Je vais essayer de lui mettre le plus de ballons possibles pour le mettre en confiance. »

