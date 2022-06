ASSE : Dupraz se fait laminer après avoir brisé le silence

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Après la descente de l’ASSE en Ligue 2, Pascal Dupraz a été limogé de son poste d’entraîneur des Verts, six mois après son arrivée, et a été remplacé par Laurent Battles. Le coach passé par Évian-Thonon et le TFC a vidé son sac, expliquant dans Le Parisien qu’il avait été menacé de mort pas un supporter de l’ASSE en cours de saison.

Pascal Dupraz a également évoqué « un climat de terreur », repensant aux débordements survenus après ASSE-Auxerre. « Quelle est la prochaine étape ? Un mort sous prétexte que l’équipe ne gagne pas assez ? C’est inacceptable », s’était indigné l’ancien entraîneur des Verts. De quoi faire réagir les suiveurs du club…

« Instrumentaliser les graves débordements du barrage face à Auxerre, un huis-clos pour expliquer cette relégation relève vraiment du foutage de gueule. Quand tu sais que ton ex-club risque gros… Quel manque de classe », a réagi Mohamed Toubache-Ter, après les déclarations de Pascal Dupraz. D’autres internautes ont aussi donné leur avis.

Instrumentaliser les graves débordements du barrage face à Auxerre, un huis-clos pour expliquer cette relégation relève vraiment du foutage de gueule !!!



& qd tu sais que ton ex-club risque gros… quel manque de classe !! #ASSE — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 7, 2022

Sur Pascal Dupraz j'ai vu quelques citations. Ok dans l'idée c'est pas le seul responsable de tout ça mais sa manière de communiquer plus d'une semaine après + suppression de son compte Twitter c'est catastrophique ! #ASSE — Anthony Chapuis (@anthony_chapuis) June 7, 2022

Dupraz fait semblant d'assumer, on a bien compris que c'est la faute des supporters, de la préparation physique, des blessures et de l'âge des joueurs mais pas de la sienne ni celle de la direction...👎 — Sainté Fans 1933 en Ligue 2 🇳🇬 (@Vert1933) June 7, 2022

Adrien Deschepper

Rédacteur