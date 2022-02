ASSE : Dupraz se frotte les mains avant Strasbourg, déjà un tournant de la saison

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L’ASSE a lancé une série qu’il serait bon de ne pas interrompre dimanche à Geoffroy-Guichard contre le RC Strasbourg (15h). En glanant deux succès de rang, les Verts se sont ainsi donné un peu d’air dans les bas-fonds du classement de L1 mais la route est encore longue pour s’en extirper totalement.

L’exigeant Pascal Dupraz connaît bien les données du problème mais son enthousiasme n’en finit plus de rejaillir sur ses joueurs, qui ont clairement eu un déclic avec son arrivée en remplacement de Claude Puel à la mi-décembre. Le coach haut-savoyard sait y faire et sa stratégie minutieuse ne laisse rien au hasard.

Ce n’est ainsi sans doute pas pour rien s’il a discrètement changé sa photo de profil Twitter le jour de la Saint-Valentin pour mettre en avant son côté jovial... en se frottant les mains devant le reste du chemin à parcourir pour se maintenir en L1 ? Vu qu’il s’agit de sa grande spécialité, l’idée serait cohérente.

De son côté, drien Thomasson parle de tournant de la saison dimanche. « On a déjà assuré notre premier objectif, le maintien, en franchissant la barre des 40 points. On s'en fixera d'autres entre nous, tout en restant mesurés sachant que derrière, il y a des équipes faites pour ambitionner de jouer les premières places, a-t-il affirmé dans les DNA. Le prochain match à Geoffroy-Guichard ? Un match difficile et un sacré challenge ! Ce sera un tournant pour notre fin de saison. »