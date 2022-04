ASSE : Dupraz annonce quatre retours dont celui de Hamouma et trois absents pour l'AS Monaco

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le point médical

"Romain Hamouma est à ma disposition. Retour d’Eliaquim Mangala. Zaydou Youssouf postule également tout comme Saidou Sow. Aïmen Moueffek a recouru comme Enzo Crivelli et Falaye Sacko, mais ne sont pas disponibles. Il y a de fortes chances qu’on les revoit tous."

Le match nul à Bordeaux

"Nous avons pris plus qu'un point à Bordeaux. A la 90e, il était écrit 3-2 pour Bordeaux et on allait faire la remise en jeu. La VAR a pris toute sa justification pour l'ASSE sur ce coup. On maintient l'écart."

Son attaque

"L'association de nos 4 joueurs offensifs devraient nous permettre de marquer encore des buts, y compris face à des équipes plus fortes que l'ASSE. Cela me donne de l'espoir. Il y a de la vitesse, de l'audace."

L'AS Monaco

"Monaco n'a pas fait tourner non plus sur les deux matchs précédents. Généralement, le troisième match est compliqué à gérer sur ce plan là."

🎙️ @CoachDupraz avant #ASSEASM : "Romain Hamouma est à ma disposition pour cette rencontre." — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 22, 2022

