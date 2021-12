ASSE : Dupraz se lâche sur le Mercato et valide une piste alléchante !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

En préambule, Pascal Dupraz a donné des nouvelles du groupe de l’ASSE qu’il n’a pas encore choisi pour affronter Jura Sud dimanche en 16es de finale de la Coupe de France (18h30). « On définira le groupe demain en l’ayant élargi avec les joueurs de la réserve. Les joueurs concernés par la CAN sont tous partis. On a préféré ne pas les contraindre par le règlement, a-t-il affirmé en conférence de presse. J'ai accusé le coup pendant 24h après Nantes, mais le contenu de la seconde période était intéressant. J'aurais voulu démarrer autrement à Geoffroy-Guichard. Il faut avancer avec ce match de Coupe de France. En gagnant, on s'habitue à ça. Je le vois comme un match à ne pas galvauder. On ne choisit pas notre compétition quelque soit notre classement. »

Interrogé ensuite sur ses plans pour le mercato hivernal, le coach des Verts ne s’est pas caché derrière son petit doigt. « J'ai eu deux plaisirs ce matin. Le soleil sur les terrains et voir Romain Hamouma recourir ! Gnagnon, lui est hors de forme, il lui faudra du temps, a-t-il convenu. Tout le monde travaille beaucoup, Gnagnon le premier et le staff se mobilise pour ça. J'espère qu'il sera là le plus vite possible. Sako est qualifié lui. C'est un joueur qui connaît bien la maison et qui aura son utilité. J’ai constaté sa force, sa qualité technique et son adresse. Rien ne remplace la compétition, je l’envisage déjà sur des bouts de matchs (...) Il y a des besoins. J'espère un mercato prolixe, il y a des besoins plus urgents que celui de gardien. En défense centrale, mais pas que. Il faut que la venue des joueurs soit validée par tous. Le classement peut freiner mais les joueurs que l'on approche sont réceptifs. Je noue quelques contacts, mais Jean-Luc Buisine et son équipe travaillent en amont. Il y a de la cohérence. On sait où on veut aller. »

Ce même Dupraz n’a pas hésité à confirmer que la piste Zinédine Ferhat était intéressante. « Ferhat, sur sa vraie valeur, est un joueur intéressant, a-t-il rappelé alors que le milieu offensif de Nîmes ne donne plus de signe de vie aux Crocos et ne fait pas l’unanimité par son état d’esprit. Je dois me concentrer sur l'effectif actuel qui va disputer les matchs à venir. Bien sûr, le club a besoin d'autres recrues que des paris. Il faut des joueurs opérationnels qui amènent une plus value à l'équipe. J'ai bon espoir, on fait tout pour mais la CAN et le Covid compliquent un marché hivernal déjà compliqué. Je fais partie de ceux qui voudraient qu'il disparaisse mais je prêche pour ma paroisse aujourd'hui. En attendant, je suis focus sur le match de Coupe dimanche. Je ne peux pas banaliser un match de compétition. »

