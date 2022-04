ASSE : Dupraz veut se servir des Green Angels pour faire trembler Monaco

Zapping But! Football Club Vente des verts : pourquoi on a des doutes

Ce samedi soir (19h, sur Prime Vidéo), l'ASSE reçoit l'AS Monaco dans un Chaudron qui s'annonce particulièrement bouillant puisque les Green Angels fêteront, à cette occasion, leur 30e anniversaire. Une célébration en Kop Sud dont Pascal Dupraz espère se servir pour désarçonner une ASM en pleine forme mais habituée aux ambiances feutrées de sa Principauté.

« Profitons de jouer devant nos supporters avec un Kop qui fête son anniversaire »

Désireux de faire six points sur six à domicile après la victoire à Brest, le technicien haut-savoyard a appuyé sur l'importance du climat : « J'attends que les joueurs donnent le meilleur d’eux-mêmes comme ils le font souvent, qu'ils conduisent le match comme on le souhaite. Montrons que nous avons clairement envie de mettre les Monégasques en difficulté. Profitons de jouer devant nos supporters avec un Kop qui fête son anniversaire ».

Et Pascal Dupraz ne doute pas de la volonté farouche de ses ouailles de briller : « Quand il sera temps d’y aller, je sais que mes joueurs seront présents. Le prochain match est toujours le plus urgent : une fois qu’il sera passé ce sera Rennes le plus dur. Puis Nice, puis Reims. Il faut que les joueurs transforment à chaque fois l’adjectif "dur" par "beau" ». Il faudra bel et bien un gros public pour faire vaciller l'équipe la plus injouable du moment en Ligue 1 et en Europe...

⚠️ Monaco a remporté ses 5 derniers matchs de @Ligue1UberEats, meilleure série en cours dans les 5 grands championnats.



✚ de chiffres dans 𝙡𝙚 𝙢𝙖𝙩𝙘𝙝 𝙚𝙣 𝙨𝙩𝙖𝙩𝙨 by @ZEbetfr 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 23, 2022

