ASSE : éloigné de Saint-Étienne, un Vert règle ses comptes avec Batlles !

Louis Mouton reste en Ligue 2. Prêté par l’ASSE au Pau FC cette saison, le jeune milieu de terrain de 22 ans a même réussi ses débuts dans le Béarn et pointe déjà à la 4e place du classement après trois matches. L’intéressé aurait pourtant préféré rester à l’ASSE mais ne semblait plus avoir la confiance de Laurent Batlles depuis le début de l’année civile sans trop comprendre pourquoi.

« Je n'ai pas compris... »

« Je n'ai pas compris pourquoi je n'ai plus joué en L2 à partir du mois de janvier, a-t-il tonné dans La République des Pyrénées. C'est un choix de coach, de direction, de club. Je pense avoir fait mon travail quand on a fait appel à moi. J'ai toujours donné le meilleur, fait le maximum. Je pense avoir fait de bons matches même si je sais que je suis passé à côté contre Rodez. C'est dur de l'expliquer, je n'ai pas compris moi-même. Le coach a évoqué une situation compliquée, on était 20e, c'était compliqué de mettre beaucoup de jeunes avec un minimum d'expérience sur le terrain, des joueurs allaient arriver. J'en ai fait les frais. Je n'ai pas de regret, j'ai travaillé. J'ai été déçu, je n'ai toujours pas compris. Mais c'est le monde adulte, professionnel : il n'y a pas de cadeau. Si le coach te met de côté, il faut lui montrer qu'il a tort. Je n'ai pas réussi à le faire à Sainté, j'espère le faire à Pau. Quand je reviendrai et si Laurent Batlles est toujours là, j'espère qu'on pourra en parler sainement, sans regret ni remords. »

